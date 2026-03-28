Talisca Kartal’ı gözüne kestirdi

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

Geçirdiği sakatlığın etkisinden tamamen kurtulan Anderson Talisca, lige verilen milli arada fizik-kondisyon açığını kapattı. Brezilyalı oyuncu, antrenmanlardaki performansıyla teknik heyetten tam not aldı. Eski takımı Beşiktaş'a karşı çıktığı iki maçta da gol atamayan yıldız futbolcu, 5 Nisan'da Kadıköy'de oynanacak derbide bu şanssızlığına son vermeyi hedefliyor. Teknik direktör Domenico Tedesco'nun, Gaziantep maçında 58. dakikada sahaya sürdüğü talebesine kritik karşılaşmada ilk 11'de yer vermesi yüksek ihtimal.