Talisca'dan Beşiktaş derbisi sözleri: "Bizim için çok önemli bir maç"

Fenerbahçe'de Anderson Talisca, Fenerbahçe Televizyonu'nda yayınlanan 'Günün Röportajı' programına konuk oldu.

Talisca, Teknik Direktör Domenico Tedesco ile ilişkisi, milli aradaki hazırlıklar, fiziksel durumu, taraftarlar ile aile yaşamı gibi birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"ÇALIŞMALARIMI SÜRDÜRÜYORUM"

Yaşadığı sakatlığın ardından takıma dönen Talisca, fiziksel durumuyla ilgili şunları söyledi:

"Gaziantep maçıyla sahalara geri döndüm. Tabii ki de sakatlık dönüşü olduğu için yüzde 100 bir şekilde sahada değildim. Ama bu süre esnasında çalışmalarımı sürdürdüm. Hazır olabilmek için bu çalışmalar ve süre almak benim için çok önemli. Beşiktaş maçına tam anlamıyla hazır olmak için de takım arkadaşlarım gibi çalışmalarımı sürdürüyorum."

"EN İYİSİNİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Bu sezonki performansına ve forma süresine değinen 32 yaşındaki oyuncu, "Öncelikle mutlu olduğumu söylemek istiyorum. Çok büyük bir kulüpte olduğumun farkındayım ve buraya geldiğim ilk andan itibaren güzel bir adaptasyon süreci geçirdim. Hem bireysel hem de grup olarak iyi bir performans ortaya koymak için gayret ediyoruz. 5 gol daha atabilirsem kariyerimin en iyi sezonu olacak. Görünen o ki bunu da yapabilirim, 30-31 gole ulaşabilirim. Tabii ki bunu da takım olarak göstereceğimiz performansla gerçekleştirebilirim. En fazla forma giyen dördüncü oyuncu olmam hakkında ise bu hocanızın size duyduğu güvenle alakalı. Göstereceğiniz performansla da bu güveni boşa çıkarmamalısınız. Dolayısıyla daha iyi bir performans ortaya koyabilmek adına elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

"AMACIM TAKIMA YARDIMCI OLMAK"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco olan ilişkisi ve oynadığı pozisyon hakkında Talisca, "Hocamızla gerçekten iyi bir ilişkimiz var. İkimizin de birbirine karşı çok büyük bir saygısı var. Performansımın artmasında da tabii ki de hocamızın katkısı var. Ben takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Bu göstermiş olduğum performans aslında kolektif bir performans. Takımımın gösterdiği performansa yardımcı olmaya çalışıyorum. Evet, 10 numara pozisyonunda oynuyorum ama 9 numara da oynadım. Daha önce oynamış olduğum kulüplerde de farklı pozisyonlarda oynamıştım. Zaten benim hedefim ve amacım pozisyonum ne olursa olsun takımıma yardımcı olmak" dedi.

BEŞİKTAŞ DERBİSİ SÖZLERİ

Talisca, Beşiktaş maçı ve sezonun geri kalanıyla ilgili, "Bizim için çok önemli bir maç. Taraftarlarımızın da bizi muazzam bir şekilde destekleyeceklerine inanıyorum. Tabii ki de hedefimiz için oynadığımız maçları kazanmamız gerekiyor. Maalesef bazı maçlarda kaybetmememiz gereken puanları kaybettik. Ama tabii ki de en iyi şekilde devam etmemiz gerekiyor ki baskı oluşturabilelim. Oynayacağımız maçlar zor ama bizler de en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Özellikle de bu arayı çok değerli buluyoruz. Daha güçlü ve komple bir şekilde dönebilmek adına çok iyi çalışıyoruz, sahada en iyisini koymak istiyoruz. Taraftarlarımızdan da bu anlamda destek istiyoruz. Hem kupada hem de ligde aynı çalışma arzusuyla devam etmemiz gerekiyor ki hedeflerimize ulaşabilelim" değerlendirmesinde bulundu.

"FORMANIN DEĞERİNİ BİLMEK GEREKİYOR"

Genç oyunculara da destek olduğunu söyleyen golcü futbolcu, "Ben sürekli olarak takım arkadaşlarımla iletişim halindeyim. Sahada ve saha dışında fark etmiyor. Onların iyilikleri için düşüncelerimi paylaşıyorum. Fenerbahçe gibi büyük bir kulüpte olmak hepimiz için önemli bir şans. Fenerbahçe formasının değerini bilmek gerekiyor. Ben onlara sürekli olarak mücadele etmelerini, konsantre olmalarını, iyi biri olmalarını, ailelerini iyi temsil etmeleri gerektiğini söylüyorum. Bunlar benim için çok önemli. Zaten futbol kariyeriniz çok hızlı geçiyor. Dolayısıyla bu sürenin de tadını çıkarmalarını istiyorum" diye konuştu.

"BU ŞEHRİ VE ÜLKEYİ ÇOK SEVİYORUZ"

İstanbul ve ailesinden de söz eden Brezilyalı oyuncu, sözlerine şöyle devam etti:

"Hem ben hem de ailem gerçekten çok mutluyuz. Bu şehri seviyoruz. Dahası Türkiye'yi çok seviyoruz. Ben daha çok evde vakit geçirmekten keyif alan bir futbolcuyum. Tabii ki de ara sıra restoranlara, alışveriş yapmaya gidiyoruz, ailecek vakit geçiriyoruz. İstanbul'da da inanılmaz harika restoranlar var. Şunu da tekrar etmek istiyorum bu şehri ve bu ülkeyi ailecek çok seviyoruz. Çocuklarım pek futboldan hoşlanmıyorlar. Çok fazla sevdiklerini söyleyemem ama oynamaktan keyif alıyorlar. Hatta antrenmanlar bile yapıyorlar ama benim buradaki görüşüm ileride onlar hangi mesleği isterlerse onu yapsınlar. Bu anlamda onlara gayet sakin bir şekilde yaklaşıyorum. İyi bir eğitim almalarını önemsiyorum."

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİYLE HEDEFE ULAŞABİLİRİZ"

Talisca, sarı-lacivertli taraftarlara da seslenerek, "Taraftarlarımız bizlere sonuna kadar inansın. Biz birlikte çok büyük işler yaptık, çok önemli maçlar kazandık. Ama maalesef kazanmamız gereken maçları kazanamadık. Bizim amacımız ve isteğimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak. Ama sezonun geri kalanında güçlü bir şekilde devam edeceğiz. Güçlü bir takıma sahip olduğumuzu düşünüyorum. Taraftarlarımız stadyumlara gelerek bizi desteklesinler çünkü onların desteğiyle hedeflerimize ulaşabiliriz. Hem fiziksel hem de mental anlamda çok daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Taraftarlarımızın milli aranın devamında çok daha iyi olacağımızdan şüpheleri olmasın" diyerek sözlerini tamamladı.