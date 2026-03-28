Ümit Milli Takım, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

Ümit Milli Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu. Ardından Hırvatistan maçının taktik çalışması yapıldı. Antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek. Öğleden sonra Hırvatistan seyahati için havalimanına gidecek olan Ümit

Milliler, önce havayolu ile Zagreb'e gidecek, sonra karayolu ile Osijek şehrine geçecek.