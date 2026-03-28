Ümit Milli Takım, hazırlıklarını yağmur altında sürdürdü

Giriş Tarihi: 28.03.2026 16:04

Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası elemelerinde 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.

İHA
Ümit Milli Takımı, Hırvatistan maçının hazırlıklarını bu sabah yaptığı antrenmanla sürdürdü.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yoğun yağmur altında gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma ve pas çalışması üzerinde duruldu. Ardından Hırvatistan maçının taktik çalışması yapıldı. Antrenman son bölümde yapılan dar alanda çift kale maç ile sona erdi.

Ay-yıldızlılar, hazırlıklarına yarın sabah yapacağı antrenman ile devam edecek. Öğleden sonra Hırvatistan seyahati için havalimanına gidecek olan Ümit

Milliler, önce havayolu ile Zagreb'e gidecek, sonra karayolu ile Osijek şehrine geçecek.

