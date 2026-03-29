Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:58

Ay-yıldızlılara Kosova şifresini Ozan Kabak verdi!

A Milli Futbol Takımız, Kosova ile FIFA Dünya Kupası'na gidebilmek için play-off finalinde mücadele verecek. Ay-yıldızlıların başarılı stoperi Ozan Kabak, rakibin hücum oyuncusu Asllani ile Hoffenheim'dan arkadaş olan Ozan, oyuncunun özelliklerini takım arkadaşlarına aktardı.

Ay-yıldızlılara Kosova şifresini Ozan Kabak verdi!
A Milli Takım'ın başarılı stoperi Ozan Kabak, Kosova maçında iki takım arkadaşıyla karşı karşıya gelecek.

26 yaşındaki oyuncu, rakibin golcüsü Fisnik Asllani ve savunmacısı Albian Hajdari ile Hoffenheim'da birlikte forma terletiyor. Milli oyuncunun defanstaki arkadaşlarına, Asllani'nin artı ve eksiklerini anlattığı, nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladığı ifade edildi.

Aynı şekilde hücum oyuncularına ise Hoffenheim'daki savunma partneri Hajdari ile ilgili bilgiler verdiği belirtildi. Ozan'ın teknik ekibe ve takıma saha içinde olduğu kadar saha dışında da yardımcı olduğu kaydedildi.

Ay-yıldızlılara Kosova şifresini Ozan Kabak verdi!
