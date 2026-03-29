Beşiktaş'ta flaş Cengiz Ünder kararı!
Giriş Tarihi: 29.03.2026 12:54

Beşiktaş, sezon başında ezeli rakibi Fenerbahçe'den kiraladığı Cengiz Ünder için sezon sonunda pazarlık yapacak.

DOĞUKAN YILDIRIM DOĞUKAN YILDIRIM Futbol
  • ABONE OL

Yeni sezonun kadro planlamasına şimdiden başlayan Beşiktaş'ta yeni bir gelişme ortaya çıktı.

Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Cengiz Ünder'i yeni sezonda da kadrosunda tutmak istiyor. Buna karşın Beşiktaş, tecrübeli kanat oyuncusu için ödemesi gereken 5 milyon Euro'yu yüksek buluyor.

BEŞİKTAŞ'TA KALMAK İSTİYOR

Her iki kulübün sezon sonunda masaya oturarak pazarlık yapması beklenirken, 28 yaşındaki futbolcu da kariyerine Beşiktaş'ta devam etme arzusunda.

Cengiz Ünder bu sezon Beşiktaş formasıyla 24 maçta 5 gol atıp 3 asist kaydetti.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz