Fenerbahçe’den Livakovic indirimi!

Giriş Tarihi: 29.03.2026 16:22

Fenerbahçe'nin, Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic'in bonservisinde indirime gittiği iddia edildi.

SABAH SPOR DIŞ HABERLER Futbol
  • ABONE OL

Fenerbahçe'nin devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat eldivenin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ifade edildi.

BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ

Sportske Novosti'nin haberine göre, daha önce 4 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Fenerbahçe'nin beklentisini 1-2 milyon Euro seviyesine çektiği öne sürüldü.

Zagreb'in 1 milyon Euro ödeyebileceği ve Lİvakovic'in de senelik bonuslarla 1 milyon Euro kazanabileceği aktarıldı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz