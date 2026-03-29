Fenerbahçe’den Livakovic indirimi!

Fenerbahçe'nin devre arasında eski takımı Dinamo Zagreb'e kiraladığı Dominik Livakovic için yeni bir gelişme yaşandı. Hırvat eldivenin kariyerine ülkesinde devam etmek istediği ifade edildi.
BONSERVİSİNDE İNDİRİME GİDİLDİ
Sportske Novosti'nin haberine göre, daha önce 4 milyon Euro bonservis bedeli talep eden Fenerbahçe'nin beklentisini 1-2 milyon Euro seviyesine çektiği öne sürüldü.
Zagreb'in 1 milyon Euro ödeyebileceği ve Lİvakovic'in de senelik bonuslarla 1 milyon Euro kazanabileceği aktarıldı.