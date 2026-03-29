Giriş Tarihi: 29.03.2026 11:33 Son Güncelleme: 29.03.2026 11:34

Galatasaray'da Icardi krizi tatlıya bağlandı!

Galatasaray'da Mauro Icardi, imaj hakları ile ilgili menajeri Pino’nun kulübe ihtar çekmesinin ardından devreye girerek krizi çözdü. Özel izinli olan futbolcu, hafta başı takımla çalışmalara başlayacak

ÇAĞDAŞ HALICI Futbol
Galatasaray'da yaşanan Mauro İcardi krizi tatlıya bağlandı. Oyuncunun, menajeri Pino'nun imaj haklarıyla ilgili sarı-kırmızılı kulübe ihtar çektiği ortaya çıkmıştı.

Kızlarını görmek için Arjantin'de olan tecrübeli golcü, problemin çözülmesi için bizzat devreye girdi. Menajeri ile konuştu ve olayın büyümesinin önüne geçti.

Taraflar arasında anlaşma sağlandığı ve Galatasaray'ın, oyuncuya imaj hakları için ödeme yapacağı belirtildi. Bu arada teknik direktör Okan Buruk'tan ekstra izin alan Mauro İcardi, Trabzonspor maçı hazırlıklarına hafta başında katılacak.

Deneyimli çalıştırıcının Arjantinli yıldızı idman eksiği nedeniyle oynatmayı düşünmediği gelen haberler arasında. Buruk'un, sakatlığı bulunan Victor Osimhen'in de yokluğunda forvet hattında Barış Alper Yılmaz'a görev vermeyi planladığı kaydedildi.

