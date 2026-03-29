Sivasspor’da İsmet Taşdemir, Rey Manaj’ın durumunu açıkladı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, ligde kalan haftalardaki maçları kazanıp play-off hedefine ulaşmak istediklerini söyledi.

Taşdemir, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maçlar nedeniyle lige verilen araya iyi girdiklerini belirtti.

Ligde son 3 haftada 3 galibiyet aldıklarını anımsatan Taşdemir, "Hedeflediğimiz, hayal ettiğimiz play-off'un kıyısına yaklaştık. Ama bu şu anlamı taşımıyor, hiçbir zaman orayı garantileyene kadar biz kesin play-off'tayız diyemeyiz." dedi.

Taşdemir, ligde kalan 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, "Çalışıyoruz, her geçen gün daha iyi oluyor. İnşallah kalan maçlara da bunu yansıtıp bizim için gerekli olan puanları alıp play-off'a girebiliriz. Onun için mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz ama dediğim gibi işimiz kolay değil." diye konuştu.

Antrenmana gelerek takıma destek olan taraftarlara teşekkür eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Futbolda kötü gittiği zaman herkes karalar bağlar, iyi gittiği zaman her tarafta çiçek açar. Bugün de taraftarlarımız bize destek olmak için geldiler, sağ olsunlar. Çünkü onlar da kalan 6 maçımızın zor olduğunu biliyorlar. O maçlardan bir tanesi de Esenler Erokspor maçı. Erokspor bu ligin iyi takımlarından, iyi geçiş oyunu oynayan, hızlı oyuncuları olan, kaliteli oyuncuları olan ve bu ligde şampiyonluk yaşamış oyuncuları var. Böyle bir takıma karşı oynayacağız. Bizim için bir maç değil her maç zor, bizde ona göre hazırlanıyoruz. Sakat oyuncularımızdan dolayı uzun zamandır oynamayan oyuncularımıza şans verdik. Onların gösterdikleri reaksiyon hoşumuza gitti ve bizi bu noktaya getirdi. İnşallah sakatlarımızın gelmesiyle birlikte bir nebze nefes alırız, hem de takımımız bir ritim daha yakalar."