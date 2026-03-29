SON DAKİKA | Romanya’da Mircea Lucescu hastaneye kaldırıldı!

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Romanya Futbol Federasyonu, Lucescu'nun durumunun stabil olduğunu duyurdu. Federasyondan yapılan açıklama şöyle:

"Romanya Futbol Federasyonu, bugün Romanya Milli Takımının antrenman kampında meydana gelen tıbbi olay hakkında kamuoyunu ve medya temsilcilerini bilgilendirmek istemektedir. Slovakya'ya hareket öncesi son antrenman seansından önce yapılan teknik toplantı sırasında, teknik direktör Mircea Lucescu rahatsızlandı. Milli takımın sağlık ekibi üyeleri tarafından derhal ilk yardım önlemleri alındı ve kendisine olay yerinde ilk yardım uygulandı."