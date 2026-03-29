Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Tottenham’da Igor Tudor dönemi sona erdi!
Giriş Tarihi: 29.03.2026 17:51

Tottenham, kısa süre önce göreve gelen Igor Tudor ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Premier Lig ekiplerinden Tottenham'da beklenen ayrılık gerçekleşti. İngiltere temsilcisi, teknik direktör Igor Tudor ile yollarını ayırdı.

Igor Tudor'un ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kısa süre içerisinde açıklanacağı belirtildi.

43 gün görev aldığı Tottenham'da 7 maça çıkan Igor Tudor; 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Hajduk Split'te teknik direktörlüğe başlayan Igor Tudor daha sonra PAOK, Karabükspor, Galatasaray, Udinese, Hellas Verona, Marsilya, Lazio ve Juventus'u çalıştırdı.

