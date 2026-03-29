Trabzonspor'dan sürpriz golcü atağı!
Giriş Tarihi: 29.03.2026 09:51

Gelecek sezonun transfer operasyonuna başlayan Trabzonspor'un tecrübeli santrfora talip olduğu iddia edildi.

Trabzonspor, gelecek sezonun transfer çalışmaları için kolları sıvadı.

ROTA YUNANİSTAN

Santrfor arayışı kapsamında bordo-mavililerin rotayı Komşu'ya çevirdiği belirtildi. Yunan basınına göre; Trabzonspor, Aris forması giyen Loren Moron'u gündemine aldı. 32 yaşındaki forvet için Türkiye ve İspanya'dan toplam 6 kulübün devrede olduğu aktarıldı.

TALİBİ ÇOK

Trabzonspor'un dışında Antalyaspor, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın da ilgilendiği öne sürüldü. İspanya'dan ise Cadiz ve Las Palmas'ın, oyuncunun durumunu yakından takip ettiği ifade edildi.

Moron'un piyasa değerinin 8 milyon Euro seviyesinde olduğunun altı çizilirken, Aris cephesinin futbolcuyu kolay bırakmaya sıcak bakmadığı kaydedildi. Yunan ekibinin olası bir satışta daha avantajlı bir ekonomik paket hedeflediği de vurgulandı.

