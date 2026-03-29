Vincenzo Montella, Ay-Yıldızlı ekibin başında tarihi adeta yeniden yazıyor: Tam bir kahraman!

Şimdi ise 'En fazla galibiyet alan yabancı hoca' ünvanıyla yeni hedefleri kovalıyor

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Playoff Turu yarı final maçında Romanya'yı İstanbul'da 1-0 mağlup ederek finalde Kosova ile rakip olan A Milli Futbol Takımı, Vincenzo Montella liderliğinde emin adımlarla büyük hedefe yürüyor. 24 yıllık Dünya Kupası hasretini bitirmek için 90 dakikası kalan Ay-Yıldızlı ekibin İtalyan teknik direktörü, göreve başladığı Eylül 2023'ten bu yana ilkleri ve başarılı sonuçlarıyla alkış topluyor. İşte 51 yaşındaki hocanın dikkat çeken başlıkları:

AVRUPA'DA 16 YIL SONRA ÇEYREK FİNAL OYNATTI



A Milli Takım'ı, Avrupa Şampiyonası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Daha önce hiçbir yabancı çalıştırıcı, Ay-Yıldızlı ekibi bu dev turnuvanın finallerine çıkaramadı.

Bir Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2024) eleme grubunu lider tamamlayan ilk yabancı teknik adam.

99 yıl sonra ilk üç deplasman maçında yenilgi yüzü görmeyen ilk yabancı. Billy Hunter'dan (1924) bu yana bu başarıyı gösteren ilk yabancı teknik adam (2 galibiyet, 1 beraberlik).

İlk 3 iç saha maçını kazanan ilk teknik adam. Montella, iç sahada üst üste üç galibiyet alarak bu rekoru ele geçirdi.

16 yıl aradan sonra uluslararası turnuvada gruptan çıkıp çeyrek finale yükseldik. EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek son 8'e kaldık; bu, 2008'den beri ilk gruptan çıkma ve çeyrek final başarısıydı.

ULUSLAR A LİGİ'NDE DEVLERİN YANINA ÇIKTIK



Uluslar Ligi'nde ilk kez A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takım tarihinde en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör (toplam 15 galibiyet).

Deplasmanda en fazla galibiyet alan yabancı teknik direktör. 7 deplasman galibiyetiyle bu alanda da zirveye oturdu.

En az 5 resmi maç yöneten hocalar arasında en yüksek galibiyet oranı (%65).

Almanya'yı tam 72 yıl aradan sonra deplasmanda yenmeyi başardı.

Letonya'yı Türkiye'de ilk kez mağlup eden hoca. Konya'da Letonya'yı 4-0 ile geçerek bu rakibe karşı iç sahadaki ilk galibiyetini aldı.

Bulgaristan'a karşı ilk deplasman galibiyetini elde etti (Dünya Kupası Elemeleri: 6-1).

ROMANYA'YI 13 YIL SONRA MAĞLUP ETTİK



Hırvatistan'ı deplasmanda ilk kez yendi. EURO 2024 elemelerinde Hırvatları dış sahada 1-0 mağlup ederek tarihi bir ilke imza attı.

Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galibiyet gibi başarılar da Montella dönemiyle geldi.

UEFA Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 4-2'lik skorla mağlup ederek bu deplasmanda tarihteki ilk galibiyeti getirdi.

Romanya'yı 13 yıl sonra bir resmi maçta mağlup ederken evimizde ise bir resmi karşılaşmada 1965'ten sonra ilk kez kazandık (Dünya Kupası elemeleri).



ZEKİ DÖNECEK MERİH YOK



Kosova'yı devirip Dünya Kupası biletini almak isteyen A Milli Takım, hazırlıklarını Riva'da sürdürdü. Romanya maçında Zeki Çelik ve Merih Demiral sakatlıkları nedeniyle kadroda yer alamamıştı. Zeki dünkü antrenmanın tamamında takımla çalıştı. Milli oyuncunun hazır olduğu ve salı günkü finalde forma giyebileceği kaydedildi. Takımdan ayrı çalışan Merih'in ise oynaması beklenmiyor. Bu arada kaptan Hakan Çalhanoğlu da dün bireysel çalıştı.



HAKEM İNGİLİZ

A Milli Takımımızın, Kosova ile salı günü saat 21.45'te oynayacağı playoff final karşılaşmasının hakemi belli oldu. Kritik müsabakayı, İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek. Yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring yapacak. Dördüncü hakem ise Christopher Kavanagh olacak. Oliver, Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda 6-0 yenildiğimiz İspanya müsabakasında düdük çalmıştı.



RAKİBİN ŞİFRELERİNİ OZAN KABAK VERDİ!

A Milli Takım'ın başarılı stoperi Ozan Kabak, Kosova maçında iki takım arkadaşıyla karşı karşıya gelecek. 26 yaşındaki oyuncu, rakibin golcüsü Fisnik Asllani ve savunmacısı Albian Hajdari ile Hoffenheim'da birlikte forma terletiyor. Milli oyuncunun defanstaki arkadaşlarına, Asllani'nin artı ve eksiklerini anlattığı, nelere dikkat etmeleri gerektiğini açıkladığı ifade edildi. Aynı şekilde hücum oyuncularına ise Hoffenheim'daki savunma partneri Hajdari ile ilgili bilgiler verdiği belirtildi. Ozan'ın teknik ekibe ve takıma saha içinde olduğu kadar saha dışında da yardımcı olduğu kaydedildi.