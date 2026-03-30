1 forma 3 aday

Beşiktaş'ta Agbadou ve Murillo'nun gelişiyle savunmada taşlar yerine oturdu. Ligin ilk yarısına göre savunmada gelişim gösteren ve daha az gol yemeye başlayan siyahbeyazlılarda, sol bekte de Rıdvan Yılmaz formayı bırakmıyor. Geriye sadece sol stoper kalırken, Emirhan Topçu'nun da sakatlıktan dönmesiyle birlikte bu alanda rekabet artmış durumda. Emirhan'ın sakatlık sürecinde Uduokhai ve Djalo dönüşümlü olarak sahaya çıkan isimler oldu. Sergen Yalçın iki oyuncuya da eşit şans verirken performansları da yükselmiş durumda. Emirhan'ın dönüşüyle birlikte savunma dörtlüsünde kalan son forma için üç futbolcu arasında ciddi bir yarış oluşmuş durumda.
YALÇIN KARARSIZ
Fenerbahçe karşılaşması öncesinde antrenmanlarda Emirhan, Uduokhai ve Djalo, teknik direktör Sergen Yalçın'dan formayı kapıp derbide yerini almak için mücadele veriyor. Teknik direktör Yalçın'ın, Agbadou'ya eşlikedecek ismi antrenmanverilerinin sonucunda belirleyeceğiaktarıldı.