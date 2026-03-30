3’lü kıskaç!

Montella, Amerika rüyası için Kosova’ya özel formül hazırlıyor. Rakibin hücum gücüne karşı İtalyan teknik adam; Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı ile defans hattını üçleyecek. Kanat beklerini Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu oluşturacak Dünya Kupası elemeleri play-off maçlarında yaptı
A Milli Takımımız, yarın deplasmanda Kosova ile Dünya Kupası biletini elde etmek için sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar'da teknik ekip, rakip analizlerini tamamlarken uygulayacağı sisteme ve sahaya süreceği 11'e karar vermeye çalışıyor. Teknikdirektör Vincenzo Montella,ağırlıklı olarak 5 savunmacıylasahaya çıkan rakibinekarşı farklı birformasyonla maçabaşlamayı planlıyor. Slovakya deplasmanında 5-3-2 sistemiyle 4-3'lük galibiyet elde eden Kosova önündeAy-Yıldızlılar'ın, savunmaönlemini düşünerek 3'lü stoperoynama ihtimali bulunuyor.
İSPANYA DEPLASMANINDA DENENDİ
İtalyan teknik adam, son idmanlarda Ozan Kabak, Samet Akaydınve Abdülkerim Bardakcı ile savunma üçlüsü oluşturup Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nu kanat bek olarak değerlendirdi. Bu sistemi geçen yıl İspanya deplasmanında deneyen ve 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılan Türkiye'nin, Kosovadeplasmanında da rakibin etkilihücum ayaklarına önlem alma gayretindeolduğu aktarıldı.
MONTELLA'DAN FEDERASYONA KONSANTRASYON TALEBİ
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü seyahat öncesi binecekleri uçakta sadece TFF yönetiminin olmasını istedi. İtalyan hocanın, oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için herhangi başka bir konuğun uçakta yer almamasını talep ettiği öğrenildi. Öte yandan federasyon salı günü futbolcuların aileleri ve protokolü kapsayan kişiler için Kosova'ya 1 uçak daha kaldıracak.