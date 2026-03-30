Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 3’lü kıskaç!
Giriş Tarihi: 30.03.2026

Montella, Amerika rüyası için Kosova’ya özel formül hazırlıyor. Rakibin hücum gücüne karşı İtalyan teknik adam; Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı ile defans hattını üçleyecek. Kanat beklerini Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu oluşturacak Dünya Kupası elemeleri play-off maçlarında yaptı

Ogün ŞAHİNOĞLU
  • ABONE OL
A Milli Takımımız, yarın deplasmanda Kosova ile Dünya Kupası biletini elde etmek için sahaya çıkacak. Ay-Yıldızlılar'da teknik ekip, rakip analizlerini tamamlarken uygulayacağı sisteme ve sahaya süreceği 11'e karar vermeye çalışıyor. Teknik direktör Vincenzo Montella, ağırlıklı olarak 5 savunmacıyla sahaya çıkan rakibine karşı farklı bir formasyonla maça başlamayı planlıyor. Slovakya deplasmanında 5-3-2 sistemiyle 4-3'lük galibiyet elde eden Kosova önünde Ay-Yıldızlılar'ın, savunma önlemini düşünerek 3'lü stoper oynama ihtimali bulunuyor.

İSPANYA DEPLASMANINDA DENENDİ
İtalyan teknik adam, son idmanlarda Ozan Kabak, Samet Akaydın ve Abdülkerim Bardakcı ile savunma üçlüsü oluşturup Zeki Çelik ve Ferdi Kadıoğlu'nu kanat bek olarak değerlendirdi. Bu sistemi geçen yıl İspanya deplasmanında deneyen ve 2-2'lik sonuçla sahadan ayrılan Türkiye'nin, Kosova deplasmanında da rakibin etkili hücum ayaklarına önlem alma gayretinde olduğu aktarıldı.

MONTELLA'DAN FEDERASYONA KONSANTRASYON TALEBİ
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella bugünkü seyahat öncesi binecekleri uçakta sadece TFF yönetiminin olmasını istedi. İtalyan hocanın, oyuncuların konsantrasyonunun bozulmaması için herhangi başka bir konuğun uçakta yer almamasını talep ettiği öğrenildi. Öte yandan federasyon salı günü futbolcuların aileleri ve protokolü kapsayan kişiler için Kosova'ya 1 uçak daha kaldıracak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz