Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Milli Takım, Kosova yolculuğu öncesi Riva'da çalıştı
Giriş Tarihi: 30.03.2026 15:40 Son Güncelleme: 30.03.2026 15:42

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın deplasmanda Kosova ile karşılaşacak A Milli Takım, bugün başkent Priştine'ye yapacağı yolculuk öncesi sağanak yağmur altında bir antrenman yaptı.

İHA
  • ABONE OL

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmanda ısınma bölümünün ardından sırasıyla rondo, çeviklik, taktik ve duran top çalışmaları yapıldı. Tedavisi devam eden Merih Demiral, takımdan ayrı olarak bireysel idman programı doğrultusunda çalıştı.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz da bugünkü antrenmanı tribünden takip etti.

A Milli Takım kafilesi, bugün saat 16.30'da İstanbul Havalimanı'ndan hareketle Priştine'ye yolculuk edecek. Ay-Yıldızlılar, TSİ 19.00'da maçın oynanacağı Fadıl Vokrri Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü ve takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu TSİ 19.15'te stadyumda bir basın toplantısı düzenleyecek.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz