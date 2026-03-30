Bahçeşehir Koleji Başantrenörü Marko Barac’ın hedefi Avrupa kupasında zirve

Sırp başantrenör, Avrupa Kupası yarı finali, kırmızı-lacivertli ekibin bu sezon sergilediği performans, Malachi Flynn'in A Milli Takım'a davet edilmesi, Türk basketbolu ve Türkiye'deki yaşantısı ile antrenörlük kariyeri hakkında AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Sezonun geride kalan bölümünde ortaya koydukları performans dolayısıyla mutlu olduğunu dile getiren Barac, "BKT Avrupa Kupası'nda grubu ilk 2'de bitirerek direkt çeyrek finale yükseldik. Zor ve stresli bir formatta tek maç üzerinden oynanan çeyrek finali de kazandık. Basketbol Süper Ligi'nde de iyi bir durumdayız. Ancak sezon sonu için hedeflerimize ve hayallerimize henüz ulaşabilmiş değiliz. Şu ana kadar müthiş bir işe imza attığımızı söyleyebilirim." diye konuştu.

Beşiktaş ile karşı karşıya gelecekleri ve 3 Türk temsilcisinin yer aldığı BKT Avrupa Kupası yarı finaliyle ilgili konuşan Marko Barac, şu ifadeleri kullandı:

"Yarı finaldeki tüm takımların şampiyonluk için eşit şansa sahip olduklarını düşünüyorum çünkü bu noktada artık kolay bir rakip yok. Çok iyi takımlar ve başantrenörler var. Beşiktaş ile müthiş bir eşleşme oynayacağız. İki güçlü takım. İki takım da sezon başında bu yana iyi basketbol oynuyor. Elbette ev sahibi olmaları onlara biraz avantaj sağlayacak. Ancak çok çekişmeli bir mücadele olacak. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Avrupa kupasında şampiyon olursak bu benim için bir peri masalı olmaz. Sadece ulaşılmış bir hedef olur. Kazanırsak bu bir hayalin değil hedefin gerçekleşmesi olur. Eğer buna inanmasam burada olmazdım. Her zaman kazanmanın mümkün olmadığını biliyorum ama bunu başarmak için buradayız."

"SALONDAKİ ATMOSFERLE BAŞA ÇIKABİLMEMİZ GEREK"

Marko Barac, Avrupa Kupası yarı final serisinde siyah-beyazlı taraftarların Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'nde oluşturdukları atmosferle başa çıkmalarının önemini vurguladı.

Beşiktaş taraftarının konuk ekipleri büyük bir baskı altına aldığının altını çizen Barac, "Salondaki atmosferle başa çıkabilmemiz gerek. Oyuncular, dikkatini sahaya vermeli ve oyuna konsantrasyon sağlamalı. Beşiktaş, çok iyi oyunculara sahip. Bu sezon çok iyi isabetli şut atıyorlar. İki takım da bu seriye çok iyi hazırlanacak. Artık taraflar arasında bilinmeyen bir durum yok." şeklinde görüş belirtti.

"FLYNN, MİLLİ TAKIMA KALİTE KATACAK VE YARDIMCI OLACAK"

Sırp başantrenör, A Milli Basketbol Takımı'na davet edilen ABD asıllı Türk oyuncu Malachi Flynn'in karakteri ve kalitesiyle Türk basketboluna çok şey katacağını kaydetti.

Bahçeşehir Koleji'nin sezon başında kadrosuna kattığı 27 yaşındaki basketbolcuyu uzun zamandan bu yana takip ettiğini aktaran Marko Barac, "Kalitesini ve takıma neler katacağını biliyordum. Bahçeşehir Koleji'ne geldikten sonra karakterini ve kişiliğini gördüm. Türk basketbolunun Malachi Flynn ile emin ellerde olduğunu söyleyebilirim. Flynn, yarışmacı bir oyuncu. Tabii ki milli takıma kalite katacak ve her seviyede yardımcı olacak. Türk Milli Takımı da iyi bir yolda ilerliyor. Harika bir yaz geçirdiler. Flynn'nin Türk Milli Takımı'na çok şey katacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"KARİYERİMİN EN ÜST NOKTASINDAYIM"

Marko Barac, antrenörlük kariyerinde sağlam ve istikrarlı bir gelişim sağladığını söyledi.

Antrenörlüğe çok genç yaşta başladığını aktaran Barac, "Kariyerim boyunca bir antrenörün yapabileceği her işin içinde bulundum. Kariyerimde sağlam ve istikrarlı bir gelişim sağladığımı düşünüyorum. Kariyerimin en üst noktasındayım. Adriyatik Ligi'nde geçirdiğim çok iyi sezonunun ardından ABD'de tecrübe kazanma şansı buldum. Bu kulüp, müthiş bir organizasyona ve çok iyi çalışanlara sahip. Bu durum Türkiye'ye gelme ve Bahçeşehir Koleji'nde çalışma kararını vermemi kolaylaştırdı. Şu ana karar aldığım karardan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TÜRK İNSANINA VE YEMEKLERİNE ÖVGÜ

İstanbul'da yaşamaktan duyduğu mutluluğu dile getiren 37 yaşındaki başantrenör, Türk insanı ve yemekleriyle ilgili övgüde bulundu.

Türkiye'de geçirdiği zamana büyük değer verdiğini vurgulayan Barac, "İstanbul'da geçirdiğim her saniyenin tadını çıkarıyorum. Çok boş zamanım olmuyor ancak Türk insanıyla en ufak temasım bile çok iyi geçiyor. İnsanlar her zaman çok misafirperver. Şu ana kadar çok fazla tarihi yerlere gidemedim. Ancak gezdiğim ve gördüğüm yerlerden çok keyif aldım. Türk yemekleri gerçekten harika." diye konuştu.

"BASKETBOL SÜPER LİGİ, YETENEK VE KALİTE ANLAMINDA AVRUPA'NIN EN İYİSİ"

Marko Barac, Basketbol Süper Ligi'nin yetenek ve kalite anlamında Avrupa'nın en iyisi olduğunu kaydetti.

Türkiye'de kaliteli ve iyi oyuncular olduğunun altını çizen Barac, şunları kaydetti:

"Basketbol Süper Ligi, saf yetenek ve kalite anlamında kesinlikle Avrupa'nın en iyisi. İspanya gibi çok iyi kültüre ve geleneğe sahip ligler var. Bu durum Türkiye'de biraz daha farklı. Türkiye'de üst sıralarda ve Avrupa'da mücadele eden takımların yanı sıra orta ve alt sıralarda yer alan diğer ekiplerde de çok önemli oyuncular var. Bireysel kaliteleri çok iyi ve oyunu değiştirebilecek basketbolculara sahipler. Bu durumun Türkiye'de ligi yarışmacı hale getirdiğini düşünüyorum."