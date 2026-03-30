Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş'tan Afrika çıkarması! Genç yeteneklerin peşine düşüldü...
Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:27

Geleceğe yatırım yapmak amacıyla Afrika'ya yönelen Beşiktaş, genç futbolcuları altyapısında denemeye alıyor.

SPOR SERVİSİ
Beşiktaş, birkaç ay önce başlattığı yeni çalışmayla birlikte Afrika kıtasındaki arayışlarında vites yükseltti.

10 FUTBOLCU DENEMEYE ALINDI

Kara Kartal, birçok ülkede kulüpler ve scoutlarla iş birliği yaparak göze çarpan oyuncuları İstanbul'a getiriyor. Şu ana dek farklı zamanlarda 10 civarında futbolcu altyapıda denemeye alındı.

Kamerun, Nijerya, Mali, Senegal ve Gana'dan gelen futbolcular U19 takımıyla antrenmanlara çıkıyor. Sierra Leone'de bir akademiyle de iş birliği yapıldı. Projenin, altyapılardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Toygun Batallı ile akademi direktörü Serdar Topraktepe tarafından yürütüldüğü ifade edildi.

