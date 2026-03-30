Çalhanoğlu pamuklara sarıldı!

Teknik heyet, sakatlığı nüksetmemesi için üzerine titrediği milli yıldıza farklı bir antrenman programı uyguluyor
ABONE OL
Ay-Yıldızlılar'da Romanya maçından sonraki gün ilk 11'de oynayan oyuncular rejenerasyon çalışması yapmış, önceki gün ise takımhalinde hazırlıklarayeniden başlamıştı. Ancak kaptan Hakan Çalhanoğlu, antrenmana katılmayarak Merih Demiral ile birlikte sadece düz koşu çalışması gerçekleştirdi. 2026'yı sakatlık sorunlarıyla geçiren ancak milli maçlar öncesi geri dönüş yapan yıldız oyuncunun, bu nedenle durumu merak konusu olmuştu. HakanÇalhanoğlu'nun, tedbiramaçlı dinlenme süresininartırılıp özel idmanprogramına alındığı ancakKosova karşılaşmasında sahadaolacağı aktarıldı. Kritik final öncesi yeni bir sakatlık yaşanmaması için Montella ve ekibinin, tüm oyuncularının idman sonrası verilerini incelediği ve bu konuda çok dikkatli olunduğu aktarıldı.