Dönüşü muhteşem olacak

Giriş Tarihi: 30.03.2026

Okan Buruk, morali yükselen İcardi’den patlama bekliyor. Kızlarını doya doya gören Arjantinli’nin keyfi yerine geldi. Fizik olarak problemi olmazsa Trabzon maçında İcardi ilk 11’de sahada

ÇAĞDAŞ HALICI
G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor maçı için planlarını yaparken herkesin gündeminde Osimhen'in yerine kimin oynayacağı var. Sarı-kırmızılıların yıldızı Mauro İcardi ise henüz ülkesinden dönmedi. Çocuklarını görebilmek için mahkemeden özel izin alan ve Arjantin'de daha uzun süre kalan İcardi'nin, hocası Okan Buruk'tan aldığı izin sonrası rahatladığı öğrenildi. G.Saray'da tatil salı günü yapılacak idmana kadar devam ederken İcardi de bu çalışmaya katılacak. 33 yaşındaki forvetin, Okan Buruk'tan aldığı ekstra izin sonrasında moral olarak da kendine geldiği, dönüşte ise takımı şampiyonluk yolundaki kritik haftalarda sırtlamak üzere kolları sıvayacağı kaydedildi.

AKŞAM GELİYOR
Bu arada Okan Buruk da gelir gelmez İcardi ile yapacağı toplantı sonrasında futbolcunun vereceği karşılığa göre Trabzonspor deplasmanında ilk 11'de sahaya sürmek için hazırlıklarını yapıyor. Arjantinli bu akşam İstanbul'a gelecek.

OSİMHEN TABURCU OLDU
Sarı-kırmızılıların yıldızı Victor Osimhen'de yeni gelişme yaşandı. 12 gün önce Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool karşısında bir pozisyonda kolu kırılan Nijeryalı golcü geçtiğimiz pazartesi günü İstanbul'da ameliyat olmuştu. Normal şartlarda operasyondan bir gün sonra taburcu edilmesi gereken ancak kendi talebiyle tedavisinin doktor gözetiminde sürmesini isteyen ve bir süre daha hastanede kalan 26 yaşındaki santrfor dün taburcu oldu. Osimhen bundan sonraki süreçte evinde istirahat edecek.

