Fırtına’dan tangocu atağı

Giriş Tarihi: 30.03.2026

Yeni sezonda bir kez daha nokta atışı transferler yapmak isteyen Trabzonspor için Arjantin'den bir iddia geldi. Kanat takviyesi hedefleyen Karadeniz ekibine Arjantin medyası Ian Subiabre'yi yazdı. River Plate forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat için Trabzonspor'un 10 milyon Euro teklif ettiği duyuruldu. Yine ülke basınındaki haberlere göre River Plate bu ayrılığa sıcak bakarken 2028 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan genç oyuncu da Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor.

MUÇİ'DEN KÖTÜ HABER
Bordo-mavililerin yıldızı Ernest Muçi, Arnavutluk Milli Takımı kampında sakatlık yaşadı. Sağ uyluk arka kısmında rahatsızlık hisseden Muçi'nin dün gerçekleştirilen MR sonucunda kas grubunda ödem tespit edildi ve milli takım kadrosundan çıkarıldı. Trabzonspor'un Muçi'yi çağırarak tedavisinin Türkiye'de devam edeceği aktarıldı. 25 yaşındaki on numaranın sakatlığının ciddi olmadığı değerlendirilirken yapılacak detaylı tetkiklere göre cumartesi günkü G.Saray maçına yetişip yetişemeyeceği netlik kazanacak.

