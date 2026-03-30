Franco Foda: Türkiye çok güçlü bir takım

"TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ BİR TAKIM"

"Türkiye çok güçlü takım. Arda, Kenan, Hakan var. Biz de bileğimizin hakkıyla buraya kadar geldik. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak."

"TAKTİĞİMİ AÇIKLAMAYAM"

"Edon Zhegrova'yı Slovakya maçında taktik gereği oynatmadım. Bize daha uzun boylu oyuncular lazımdı. Yarınki maç için karar vereceğiz. Taktiğimi açıklayamam. Fakat, Türkiye çok güçlü bir takım. Kısa paslarla hücum ediyorlar. Biz topu aldığımız anda kontrataklar yapacağız."

"Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde! Basın toplantısı bile coşkulu. Daha önce hiçbir basın toplantısında bu kadar gazeteci, muhabir yoktu!"