Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Kenan Yıldız’a büyük onur
Giriş Tarihi: 30.03.2026

Juventus'ta ve Milli Takım'da gösterdiği performansla göz kamaştıran Kenan Yıldız, İsviçre merkezli bağımsız bir araştırma merkezi olan Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi'nin (CIES) yayımladığı son rapora göre dünyanın en güçlü 10 kulübünden birinde forma giymeyen en değerli 23 yaş altı oyuncu oldu. 20 yaşındaki futbolcunun bonservis değeri 133 milyon Euro olarak hesaplandı. Listede ikinci sırada Inter'de oynayan İtalyan oyuncu Francesco Pio Esposito 95 milyon Euro ile yer aldı. Leipzig'den Fildişi Sahilli Yan Diomande ise 84 milyon Euro değeriyle üçüncü basamakta bulunuyor. Kenan, İtalyan ekibinde bu sezon oynadığı 40 resmi maçta 11 gol, 10 asistlik performans sergiledi.

