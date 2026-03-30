Kosova – Türkiye resmi maç yemeği düzenlendi!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 00:41

Kosova ile Türkiye arasındaki maç öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi.

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile oynayacağı mücadele öncesinde resmi maç yemeği organizasyonu gerçekleştirildi.

Başkent Priştine'de düzenlenen yemeğe Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi, TFF Eski Başkanı Servet Yardımcı, TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Dış İlişkiler ve Milli Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları, TFF Protokol Direktörü Mustafa Baltacı ve UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş'ın yanı sıra Kosova Futbol Federasyonu Başkan Vekili Bakir Burri, İcra Kurulu Üyeleri Samir Jukani ve Mirsad Çollaku, Kosova Mill, Takımlar Direktörü Muharrem Sahiti ile Kosova Milli Takımlar Menajeri Bajram Shala da katıldı.

Türkiye ile Kosova federasyon heyetlerini buluşturan resmî yemek organizasyonu dostluk mesajları ve karşılıklı hediye takdimleri ile sona erdi.

