Giriş Tarihi: 30.03.2026 09:35

Kosova'da seyirci krizi! TFF yetkililerini zora soktu...

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maç öncesinde tribünlerde az sayıda yer ayrılması Türkiye Futbol Federasyonunu zora sokmuş durumda...

Kosova’da seyirci krizi! TFF yetkililerini zora soktu...
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın (31 Mart salı) saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı Kosova müsabakasının sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları dün başladığı gibi bitti.

13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda yapılacak karşılaşmada kontenjan gereği Türk taraftarlarına sadece 700 bilet ayrıldı. Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar kuracağını açıkladı. 2

024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan. Kosova, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.

Kosova'da seyirci krizi! TFF yetkililerini zora soktu...
