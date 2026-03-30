Lucescu korkuttu yerine Hagi geliyor

Milliler'e 1-0 yenilerek Dünya Kupası şansına veda eden Romanya'da teknik direktör Mircea Lucescu panik yarattı. 80 yaşındaki hocanın antrenman kampında baygınlık geçirdiği açıklandı. Slovakya ile oynayacakları hazırlık maçı öncesi toplantıda rahatsızlanan Lucescu için milli takımın sağlık ekibi olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Bükreş'teki bir hastaneye kaldırılan deneyimli teknik adam açıklamasında, "dedi. Prosport'un haberine göre bir süre daha hastanede kalacak olan Lucescu, görevine devam etmeyecek.

