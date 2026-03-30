Sağ kanada Sami Ouaissa

Fenerbahçe, Nijmegen’in 21 yaşındaki yıldızı için harekâta başlıyor. Sarı-lacivertlilerin istediği oyuncunun da İstanbul’a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Hollanda temsilcisi, 10 milyon Euro karşılığında bu transfere yeşil ışık yakmaya hazır
ABONE OL
Gelecek sezon için kanat hattını güçlendirmeyi planlayan Fenerbahçe'de geçtiğimiz günlerde yönetici Ertan Torunoğulları, Hollanda'ya giderek, NEC Nijmegen'in 21 yaşındaki futbolcusu Sami Ouaissa'yı yerinde izledi. Genç oyuncu, performansıylatam not alırken transfer içinönümüzdeki günlerdesomut adımların atılacağıbelirtildi. NEC Nijmegen'in beklentisinin ise 10 milyon Euro bonservis bedeli olduğu kaydedildi. Fas asıllı Hollandalı oyuncu, Roda JC Kerkrade kulübünün altyapısından yetişti. 31 Ocak 2024 yılında ise NEC Nijmegen'e transfer oldu. 65 maçta görev yaparken15 gol ve 6 asistle oynadı.3 kez de Hollanda U21Milli Takımı'nın formasınıterletti. Arananstoperbulundu:
SENESİ FENERBAHÇE'DE
Jayden Oosterwolde'nin ayrılmayı düşünmesi, sol ayaklı stoper ihtiyacını daha da kritik hale getirdi. Sportif direktör Devin Özek bu doğrulta girişimlere başlarken Bournemouth'ta forma giyen Marcos Senesi gündeme geldi. Kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli oyuncunun kontratını uzatmaya sıcak bakmadığı belirtildi.
MUTLU YILLAR KANTE
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu N'Golo Kante 35 yaşına girdi. Fenerbahçe Kulübü, yayınladığı kutlama mesajında "Mutlu yıllar Kante" ifadelerini kullandı. Fransa Milli Takımı'nın resmi hesabından yapılan paylaşımda ise "Fransa'nın engüzel gülüşü 35. yaşınıkutluyor" denildi.