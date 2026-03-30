Seyirci krizi!

Maçın oynanacağı 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadyumu’nun durumu düşündürüyor. Taraftarımıza sadece 700 bilet ayrıldı. Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı TFF’yi sıkıntıya soktu. Kosova, kent meydanına dev ekranlar kuracak
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde yarın saat 21.45'te deplasmanda oynayacağı Kosova müsabakasının sınırlı sayıdaki misafir takım tribün bilet satışları dün başladığı gibi bitti. 13 bin 900 kişilikFadil Vokrri Stadı'nda yapılacakkarşılaşmada kontenjangereği Türk taraftarlarınasadece 700 bilet ayrıldı. Sınırlı sayıdaki protokol kontenjanı için TFF yetkililerini sıkıntıya soktu. Kosova, stada giremeyentaraftarları için kent meydanınadev ekranlar kuracağınıaçıkladı. 2024 yılında kapsamlı bir şekilde yenilenen, tribünleri ve zemini tadilattan geçirilen Piriştina kentindeki stat, Kosova'da UEFA tarafından uluslararası maçlara ev sahipliği yapma lisansı verilen tek mekan. Kosova, Dünya Kupası elemelerinde burada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik elde etti.
DÜNYA KUPASI YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Ay-yıldızlı takımımızın Kosova yolculuğu bugün. Milliler, 11.15'te Riva'da basına açık bir antrenman gerçekleştirecek ardından16.30'da ise İstanbul Havalimanı'ndanKosova'nın başkenti Priştine'ye uçacak. TSİ 19.15'te ise Fadıl Vokrri Stadyumu'nda teknik direktör Vincenzo Montella ve bir futbolcunun katılacağı basın toplantısı düzenlenecek.