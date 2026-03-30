Stoperlerimiz ve 6 numaramız ‘0’ hatayla oynamalı

Türkiye, artık Dünya Kupası'nın kapısında... Rakip Kosova… Ay-Yıldızlılar, Kosova'yı geçebilir mi? Biz Amerika'da olmak için neler yapmalıyız?

Geçer mi sorusuna vereceğim cevap elbette temenni olur, inşallah geçeriz. Peki nasıl geçeriz!. Kosova, Slovakya deplasmanında topa daha fazla sahip olduğu ilk yarıyı 2-1 mağlup kapattı. F.Bahçeli Milan Skriniar'ın yokluğunu ikinci devrede cezalandırdılar. Bu bile onların hücum iştahı karşısında bizim stoperlerimizin ve 6 numaramızın ne kadar hatasız oynaması gerektiğinin göstergesi. Deplasmanda topa daha fazla sahip olan takım biz olacağız. Romanya karşısında merkezde Kerem oynayınca kanat ortaları yerine ikiye bir oyunları tercih ettik. Ceza sahası dışından daha fazla şut atabilirdik. Kaliteli ve tecrübeli kadromuzun sadece kendilerine değil bir milletin hayallerini gerçekleştirmek adına terlerinin son damlasına kadar mücadele edeceklerini biliyoruz. Telafisi olmayan bir 90 dakikada sadece hücum ya da sadece defans size tabelada kazandırmaz.



HAKAN, KENAN, ARDA SAYESİNDE AVRUPA'DA SAYFA AYRILIYOR

Siz dış basını çok yakından takip ediyorsunuz? Özellikle Hakan, Arda ve Kenan için nasıl yorumlar okudunuz?

Real Madrid çalkantılı günlerden geçerken Arda'ya mesnetsizce saldıran gazeteciler vardı. Arda'nın o attığı nefis gol; Real Madrid'in, Manchester City'i Kupa 1 dışına itmesi… Hakan Çalhanoğlu, İnter Şampiyonlar Ligi'ne veda ederken sakatlıklarla boğuşuyordu. Kenan ise G.Saray'ın Juventus'u elediği günlerde yeni kontratını almış ama suskun forvet yorumlarının öznesiydi. Bir gerçek var. Bu 3 oyuncumuz, Avrupa'nın 3 dev kulübünün 11'inde banko isimler. Elbette İspanyol ve İtalyan medyası da bu yıldızlıların Dünya Kupası'nda olmasını ister. Romanya galibiyetimiz bu iki ülkenin medyasında normalde kısa haber olarak yer alırdı. Hakan, Kenan, Arda sayesinde artık sayfa ayrılıyor.

ELBETTE ORKUN'UN OLMAMASI TARTIŞILIR

Orkun'un oynamaması büyük eleştiri konusu oldu. Kosova maçında 11'de olur mu? Ya da bu tenkitler için neler söylersiniz?

İyi bir santrforumuz ya da sağ stoperimizin olmadığı Milli Takım'da, Süper Lig'in en formda ve takımını sırtlayan Orkun'un kulübede olması elbette tartışılır ama son kararı Montella verir. İtalyan hocaya göre; İsmail rakiplerinin geçiş hücumlarında daha iyi duvar olan ve oyunun hücum tarafında Hakan ile Arda'yı orta sahada yeterli gören fikre sahip. 'Orkun, İsmail'in yaptıklarının hepsini yapar' desem de Romanya maçını kazanan kadrodan eğer sakatlığı geçmişse sadece Zeki'nin, Mert'in yerine forma giymesini bekliyorum.



MİLLİ ARA SONRASI KAPALI KUTU

Galatasaray; Trabzonspor ve Göztepe maçlarını kazanırsa şampiyonluk şansı yüzde kaç olur?

Yüzde hesaplamayı bilmem ama bildiğim birkaç gerçek var. Milli aralardan sonra takımların ne futbol oynayacağı hep kapalı kutudur. Trabzon'da Oulai ve Batagov, G.Saray'da Osimhen ve Sane yok. Bir tarafın savunması, diğer tarafın hücumu eksik. Bu yüzden bu maç, ertesi gün oynanacak F.Bahçe-Beşiktaş derisi gibi üç ihtimalli. G.Saray, Trabzon'da kazanır ya da berabere kalırsa Göztepe deplasmanında 3 puanı alır. İcardi üzerine yapılan onca itibarsızlaştırma kampanyasının ardından Arjantinli'nin bu iki zorlu maçta ne vereceği önemli. Örneğin, Trabzon'da yedek başlaması ilk dakikadan G.Saray için kaostur.

YEDİKLERİ YEMEKLER VE PARFÜMLERİ BİLE HABER OLUR

Galatasaray'da en çok konuşulan iki isim var. Osimhen ve İcardi. Bunlar diğer futbolculara bir saygısızlık mı?

Dünyanın her yerinde böyledir. Yıldız oyuncular en çok parayı kazanır, santrfor olduklarından en çok onların gol sevinçleri manşet olur. Örneğin; Messi ve Ronaldo, La Liga'da karşılıklı oynadıkları 9 yıl boyunca İspanya'nın 4 spor gazetesinde 365 günün neredeyse 200'ünde manşet oldular. Futbol bir takım oyunu, elbette takım arkadaşlarının katkısı olmadan bir şeyler başaramazlar. Ama medyanın ihtiyacı star oyunculardır. Bırakın bir sakatlık haberini bu adamların dün yediği yemek, kullandıkları parfüm bile haber değeri taşır.



İCARDİ'DE BİR HATA VARSA SORUMLU BAŞKAN'DIR!

İcardi, kulübe ihtarname yolladı. Arjantinli futbolcunun menajeri Pino'nun bu operasyonu yaptığı vurgulandı. Neler oluyor? Siz bu konuda neler duydunuz?

Bir menajerin görevleri arasında ödeme gecikmişse ihtarname yollamak da var. Ancak İcardi'nin, 3.5 yıldır G.Saray içinde her kuruşunu gününde aldığını söyleyen varsa da buna inanmayın. Ödemeler gecikse bile İcardi'nin bu konuda hiçbir zaman huzursuzluk yaratmadığı biliniyor. Ancak Osimhen'in sakat olduğu günlerde 4 Nisan Cumartesi günü Trabzonspor ile hayati bir maç varken İcardi'nin iki hafta idman yapmadan yarın takımla çalışacak olması çok büyük problem. Bir takımın birinci kaptanı, kontratının son sezonuna girerek yeni sezona başlamaz. Bu hatanın sorumlusu da Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'tir.



TEDESCO ŞAMPİYON YAPAMAZSA %100 GİDER

Fenerbahçe'nin gündemi seçim. Her gün başka bir haber çıkıyor. Seçimler takımları etkiler mi? Tedesco'nun geleceğini nasıl buluyorsunuz?

Kâğıt üzerinde seçimler etkilemez desek de işin pratiğinde F.Bahçe'nin etkilendiği ortada. Tedesco, takımı şampiyon yapamazsa yüzde 100 gider. Basketbol maçındaki vücut dili de çok şeyi anlatıyor. Devre arasında yapılan maliyeti yüksek transferlerin ardından F.Bahçe camiasındaki beklenti zengin bir başkan adayının gelip yaz transfer döneminin maliyetini üstelenmesi. Hakan Safi ve Barış Göktürk gibi isimlerin F.Bahçe kongresinde başkan olabilmeleri için karşılarında üçüncü bir adayın olmaması gerekiyor. Bu durumda ikisinden biri başkan olabilir. Sadettin Saran'ın adaylığı da ligin geri kalanında yaşanacaklara bağlı.