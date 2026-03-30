Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan’dan Fatih Tekke’ye övgü!

Doğan, Trabzonspor Dergisi'ndeki yazısında, kulübün hem sportif hem de kurumsal anlamda son derece kritik bir süreçten geçtiğini kaydetti.

Bu sürecin sabırla ve titizlikle yürütülen bir dönüşümün ürünü olduğunu aktaran Doğan, "Trabzonspor'u sadece bugünün değil gelecek on yılların kulübü haline getirme sorumluluğuyla hareket ediyoruz ve bu doğrultuda atılan adımlar her geçen gün somutlaşmaktadır." ifadesini kullandı.

Finansal sürdürülebilirliğin, modern kulüp yönetiminin temel taşını oluşturduğunu ifade eden Doğan, "Trabzonspor olarak gelir yapımızı güçlendirmeye, kurumsal yönetim standartlarımızı yükseltmeye ve uluslararası arenada kulübümüzün marka değerini artırmaya yönelik çalışmalarımız hız kesmeksizin devam etmektedir. Sponsorluk gelirleri, lisanslı ürün satışları ve dijital platformlardaki büyümemiz kulübümüzün ekonomik temelini daha sağlam bir zemine taşımaktadır. Bu süreç henüz tamamlanmamıştır. Aksine tam anlamıyla ivme kazandığı bir dönemdeyiz." değerlendirmesinde bulundu.