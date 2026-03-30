Trabzonspor’a genç tangocu! Bonservisini de açıkladılar...

10 MİLYON EURO'LUK TEKLİF İDDİASI

Kanat takviyesi hedefleyen Karadeniz ekibine Arjantin medyası Ian Subiabre'yi yazdı. River Plate forması giyen 19 yaşındaki sağ kanat için Trabzonspor'un 10 milyon Euro teklif ettiği duyuruldu.

Yine ülke basınındaki haberlere göre River Plate bu ayrılığa sıcak bakarken 2028 sezonu sonuna kadar kontratı bulunan genç oyuncu da Avrupa'da kariyerine devam etmek istiyor.