Türkiye, Kosova ile 4. randevuda!

2026 FIFA Dünya Kupası play-off turu finalinde A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45'te Fadil Vokrri Stadyumu'nda Kosova'yla karşı karşıya gelecek.
Milliler, play-off yarı finalinde İstanbul'da Romanya'yı 1-0 mağlup ederken, Kosova da Slovakya'yı deplasmanda 4-3'lük skorla geçti. Ay-yıldızlılar, yarınki müsabakadan galip ayrılması durumunda Dünya Kupası bileti alacak. Mücadelede 90 dakika berabere tamamlanırsa, Dünya Kupası'na gidecek takımı uzatmalar ya da penaltılar belirleyecek.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde E Grubu'nda İspanya, Gürcistan ve Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. Milliler, grubu 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 13 puanla ikinci sırada tamamladı ve play-off oynamaya hak kazandı.
4. RANDEVU
A Milli Futbol Takımı, Kosova ile bugüne kadar 2'si resmi, 1'i de dostluk maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.
İki takım arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi değerlendirmeye alınmadı.
MİLLİLER, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR
A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, Kosova'yı geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.
Ay-yıldızlılar, FIFA Dünya Kupası'na giderse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.
MİLLİLERİN 649. MÜSABAKASI
Milliler, 361'i resmi, 287'si özel toplam 648 karşılaşmaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar geride kalan maçlarda 1'i hükmen olmak üzere 256 galibiyet elde ederken, 241 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı. Ay-yıldızlılar, oynadığı müsabakalarda 896 gol kaydederken, kalesinde ise 926 gole engel olamadı.
MONTELLA 31. MAÇINDA
Teknik Direktör Vincenzo Montella, A Milli Futbol Takımı ile bugüne kadar 23'ü resmi, 7'si de özel olmak üzere 30 maçta görev aldı. Montella yönetimindeki A Milliler, bu mücadelelerde 17 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 5 beraberlik aldı.
FADIL VOKRRI, FENERBAHÇE'DE FORMA GİYDİ
Karşılaşmanın oynanacağı stadyumun adı, Türkiye'de de oynamış Kosovalı eski futbolcu Fadil Vokrri'ye ait. Vokrri, 1990-1992 yılları arasında Türkiye'de Fenerbahçe'de forma giymişti. Fadil Vokrri, 2018 yılında 57 yaşında hayatını kaybetti.