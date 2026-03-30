Türkiye, Kosova ile 4. randevuda!

4. RANDEVU

A Milli Futbol Takımı, Kosova ile bugüne kadar 2'si resmi, 1'i de dostluk maçı olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ay-yıldızlılar, söz konusu karşılaşmalardan galibiyetle ayrıldı. Bu maçlarda milliler 12 gol atarken, kalesinde 2 gol gördü.

İki takım arasında 21 Mayıs 2014 tarihinde Kosova'da oynanan dostluk maçı söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle resmi değerlendirmeye alınmadı.



MİLLİLER, 24 YILLIK HASRETE SON VERMEK İSTİYOR

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında Güney Kore ve Japonya'nın ortak düzenlediği turnuvada katıldı. Milliler, bu turnuvada dünya 3.'sü olurken, tarihinin en iyi derecesini elde etti. Ay-yıldızlılar, Kosova'yı geçerek 24 yıllık Dünya Kupası hasretine son vermek istiyor. A Milliler, FIFA Dünya Kupası'na katılmaya 1950, 1954 ve 2002 olmak üzere 3 kez hak kazandı fakat 2 kez gitti. Milliler, 1950 yılındaki turnuvada finansal sorunlar yüzünden yer almadı.

Ay-yıldızlılar, FIFA Dünya Kupası'na giderse D Grubu'nda ABD, Paraguay ve Avustralya ile oynayacak.