Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vedat Muriqi: Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var
Giriş Tarihi: 30.03.2026 12:14

Vedat Muriqi: Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var

Kosova Milli Takımı'nın futbolcusu Vedat Muriqi, Türkiye ile karşılaşacakları play-off finali öncesinde basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Vedat Muriqi: Türkiye’de çok kaliteli ayaklar var
  • ABONE OL

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, A Milli Futbol Takımımız ile oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.

"BAMBAŞKA OLACAK"

Muriqi, "Ben sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. "Romanya maçının ilk devresini seyrettim. İlk devrede 2 pozisyonu vardı Türkiye'nin. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.

A Milli Takım'ın, Kosova ile deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası play-off finali salı günü saat 21.45'te başlayacak.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Vedat Muriqi: Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz