Vedat Muriqi: Türkiye’de çok kaliteli ayaklar var

Kosovalı futbolcu Vedat Muriqi, A Milli Futbol Takımımız ile oynanacakları müsabaka öncesi açıklamalar yaptı.
"BAMBAŞKA OLACAK"
Muriqi, "Ben sekiz sene Türkiye'de futbol oynadım. Hepsi benim arkadaşım. Yarınki maç bambaşka. Milli duygular olacak. Biz elimizden geleni yapacağız. "Romanya maçının ilk devresini seyrettim. İlk devrede 2 pozisyonu vardı Türkiye'nin. Romanya defans oynadı. Belli ki Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var." diye konuştu.
A Milli Takım'ın, Kosova ile deplasmanda karşılaşacağı Dünya Kupası play-off finali salı günü saat 21.45'te başlayacak.