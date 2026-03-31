700 kişilik tribüne herkes bilet arıyor!

A Milli Futbol Takımımızın 13 bin 900 kişilik Fadil Vokrri Stadı'nda Kosova ile oynayacağı karşılaşmada Türk taraftarlara sadece 700 bilet ayrılmış, o biletler de satışa çıkar çıkmaz tükenmişti. 50 kişilik protokol kontenjanı nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu sıkıntıya girerken bölgedeki Türkler de Ay-Yıldızlı ekibin yanında olmak için karaborsada 600 Euro'ya (yaklaşık 30 bin TL) kadar çıktığı konuşulan biletlerden bulmaya çalışıyor. Bu arada Kosova, stada giremeyen taraftarları için kent meydanına dev ekranlar hazırladı.



Futbolcuların aileleri için uçak kalkacak

TÜRK Milli Takımı dün Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitti. Kafilede, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz da yer aldı. Bugün de oyuncuların aileleri ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun konukları 150 kişilik bir uçakla şehre ulaşacak. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın talimatıyla takım uçağına sorumlu yöneticiler, teknik ekip, futbolcular ve görevli personel dışında kimse alınmadı. İtalyan hocanın, konsantrasyonu bozmamak adına böyle bir karar verdiği öğrenildi.



Amerika'ya gidersek primi Kaptan verecek

DÜNYA Kupası özlemini bitirmek için gemileri yakan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, takımı motive etmek için kesenin ağzını açmış durumda. Daha önce hedefe ulaşılması halinde Bodrum'da yapılacak villalardan oyunculara hediye edileceğini söyleyen Hacıosmanoğlu'nun, Romanya maçı sonrası Ay-Yıldızlılara, "Ben verdiğim sözü tutarım. Siz bizi Amerika'ya götürün. Prim işlerini düşünmeyin" dediği öğrenildi. Federasyon kaynaklarından alınan bilgiye göre; bu konuda yetkili Hakan Çalhanoğlu olacak ve onun belirleyeceği şekilde Dünya Kupası ödülü dağıtılacak.