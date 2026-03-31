Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca ameliyat edildi!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 16:25

Alanyaspor'da takım kaptanı Efecan Karaca'nın burun kemiğinde çökme kırığı tespit edildi. Ameliyat edilen tecrübeli futbolcunun durumunın iyi olduğu ifade edildi.

İHA
  • ABONE OL

Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, antrenmanda aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Karaca'ya ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru tarafından yapıldı.

Ardından Alanya'da hastaneye kaldırılan futbolcunun çekilen tomografi sonucunda burun kemiğinde çökme kırığı olduğu belirlendi.

Ameliyathaneye alınan Efecan Karaca'ya genel anestezi altında başarılı bir şekilde repozisyon işlemi uygulandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, başarılı geçen operasyonun ardından futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz