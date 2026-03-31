Alanyaspor kaptanı Efecan Karaca ameliyat edildi!

Corendon Alanyaspor'un takım kaptanı Efecan Karaca, antrenmanda aldığı darbe sonucu burnundan yaralandı. Karaca'ya ilk müdahale saha içinde kulüp doktoru tarafından yapıldı.

Ardından Alanya'da hastaneye kaldırılan futbolcunun çekilen tomografi sonucunda burun kemiğinde çökme kırığı olduğu belirlendi.

Ameliyathaneye alınan Efecan Karaca'ya genel anestezi altında başarılı bir şekilde repozisyon işlemi uygulandı. Kulüp yetkililerinden alınan bilgiye göre, başarılı geçen operasyonun ardından futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.