Altay Bayındır: Hedefimiz Dünya Kupası’nı almak!

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası play-off final maçında Kosova deplasmanında 1-0 kazandı ve Dünya Kupası biletini aldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Altay Bayındır, Kosova maçı sonrası konuştu.

24 yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek olmaları ile ilgili Altay Bayındır, "Çok uzun zaman sonra Dünya Kupası'nda olacağız. İnşallah orada da ülkemizi sevince boğarız, mutluluklarımızı katlarız" dedi.

Dünya Kupası'ndaki rakiplere dair Altay Bayındır, "Dünya Kupası'nda her maç zor olacak. Rakipleri analiz ederek, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

Altay Bayındır son olarak, "Ülkemiz için, arma için, forma için sonuna kadar savaşacağız. Hedefimiz tabii ki Dünya Kupası'nı almak. İnşallah başarırız" ifadelerini kullandı.