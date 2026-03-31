Bakan Bak ve Hakan Safi, A Milli Futbol Takımı’nı uğurladı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak.

Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadyumu'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakayı İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Michael Oliver yönetecek.

Takımı uğurlamak için otelde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi, teknik heyet ve futbolcularla tek tek vedalaştı. Bakan Bak ve Safi, kafileye başarı dileklerini ileterek milli takımı uğurladı. A Milli Futbol Takımı, Kosova ile oynayacağı karşılaşma için stat yoluna hareket etti.