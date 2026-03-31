Barış Alper Yılmaz: En büyük hayallerimden biri...

A Milli Takımımızın oyuncularından Barış Alper Yılmaz, Kosova karşılaşmasının ardından konuştu.

"HOCAMIZ ÇOK İYİ BİR HOCA"

"İlk maçtan beri bunu hak ettik. Çok yetenekli oyuncularımız var. Çok teşekkür ederiz. Hocamız çok iyi bir hoca, gerekli taktikleri veriyor."

"EN BÜYÜK HAYALLERİMDEN BİRİ"

"En büyük hayallerimden biri Dünya Kupası'na gitmekti. Üç gün önce babamla konuştuk; "2002 Dünya Kupası'nı hatırlıyor musun?" dedim. O zaman 2 yaşındaydım... Bana Türkiye'de hayatın durduğunu söylemişti. Baba merak etme, artık bolca izleyeceksin Dünya Kupası maçlarını. Babama selam söylüyorum..." ifadelerini kullandı.