Beşiktaş’ta Emirhan Topçu ve El Bilal Toure takımla çalıştı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın'ın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, minyatür kale çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları sebebiyle bir süredir formasından uzak kalan oyuncular Emirhan Topçu antrenmanın tamamında, El Bilal Toure ise bir kısmında takımla birlikte çalıştı.

Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık bir saat 15 dakika sürdü.