Birlikte her şeyi başarırız!

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Kosova maçı öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Zor bir karşılaşmaya çıkılacağını vurgulayan İtalyan hoca, "Kosova hak ederek buralara geldi. Çok net bir oyun ve fikirleri var. Bunu maç içinde görebiliyorsunuz. Final maçına çıkacağız. Biz de en iyi şekilde hazırlandık" dedi. Rakibin güçlü yönlerine çalıştıklarını da aktaran Montella, "Kosova'nın güçlü yönlerini törpülemek gerekiyor. Buna çalıştık. Kendi özelliklerimizi de ön plana çıkaracağız. Farklı bir maç olacak" ifadelerini kullandı. Oyuncularının saygıyı hak ettiğini de belirten 51 yaşındaki çalıştırıcı şöyle devam etti:

24 YILDIR GİTMEMENİN SORUMLUSU ONLAR DEĞİL

"Oyuncularımız yürekleriyle oynarken, bayrağımızın altında herkesi birleştirdi. Neleri başarabileceğimize şahit olduk. Birlikte hareket edersek, her şeyi başarabiliriz. Dünya Kupası'ndaki rakiplerimize bakmadım bile. Bizim tek hedefimiz şu an bu maç." Baskı hissedip hissetmediği sorulan başarılı hoca, "Baskıyı herkes hisseder. Bu bir final. 24 yıldır gitmedik ama oyuncularımızın çoğu doğmamıştı. 24 senedir gidemediysek, sorumlusu onlar değil. Bu kez gitmek istiyoruz, ülkemiz için en iyisini yapacağız. Bu ülkenin, bana kendinden biri gibi davrandığını da kalbimde taşıyorum. Resmi maçlarda en yüksek puan ortalamasını sahipsem, bu bana verilen destek ile oldu" yanıtını verdi.