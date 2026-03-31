Biz Romanya değiliz!

Kosova'da teknik direktör Franco Foda ile Vedat Muriqi, tarihi final öncesi basının karşısına çıktı. İtalyan asıllı Alman hoca, "Biz buraya bileğimizin hakkıyla geldik. Coşku ve motivasyon şehrin her yerinde belli oluyor. Şansımız yüzde 50. İnanıyorum ki iyi bir maç olacak. Bu maç için her şeye hazırlıklıyız. Uzatmalar ve penaltılar için de hazırız. En büyük avantajımız kendi evimizde oynamamız" dedi. Türkiye'de 8 sene forma giydiğini hatırlatan 31 yaşındaki forvet Vedat ise "Hepsi benim arkadaşım. Ama maçın önemi bambaşka. Romanya karşılaşmasını izledim. Romanya o maçta biraz fazla defans yaptı. Türkiye'de çok kaliteli ayaklar var. Sadece savunmada kalamayız. Kazanmak istiyoruz" diye konuştu.