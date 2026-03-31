Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Erken dönerim derbiye çıkarım
Giriş Tarihi: 31.03.2026

Kırılan kolu nedeniyle ameliyat olan yıldız futbolcu hastanede kalış sürecini uzatıp her adımını dikkatli atıyor. Yakın çevresine ise ezeli rekabeti işaret ediyor

ÇAĞDAŞ HALICI
  • ABONE OL
Liverpool maçında yaşadığı sakatlığın ardından kolunda kırık tespit edilen Victor Osimhen, geçtiğimiz gün ameliyat olurken taburcu olmak istemedi. Yıldız futbolcu hastanede daha fazla kalıp doktorların yakın ilgisi ile süreci hızlandırmayı arzuladığını kulübün sağlık heyetine iletti. Bu durum olumlu karşılanırken oyuncunun da bir an önce sahalara dönebilmek için gün saydığı öğrenildi. 1 ayı bulacak dönüş sürecinde herkes, F.Bahçe derbisine odaklanmış durumda. 26 Nisan'daki karşılaşmaya kadar Osimhen'in dönüş planı yapılırken bu hedefe en net adım yine Osimhen'den geldi. Kendisine kritik derbiyi hedef gören Nijeryalı golcü, yakın çevresine de o maçta sahada olacağını sık sık dile getiriyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz