Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Fenerbahçe'de Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in son durumu belli oldu!
Giriş Tarihi: 31.03.2026 19:49

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan Nelson Semedo takımla birlikte çalışmalara başlarken, sakatlığı devam eden Edson Alvarez ise birkaç hafta içerisinde kademeli olarak çalışmalara başlayacak.

DHA Futbol
  • ABONE OL

Fenerbahçe'de bir süredir sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Edson Alvarez'in son durumu netleşti.

Fenerbahçe'de sakatlığı nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Portekizli sağ bek Nelson Semedo bugün itibarıyla takımla antrenmanlara başladı.

Fenerbahçe'nin sezon başında West Ham United'dan satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığı Meksikalı oyuncu Edson Alvarez'in ise sağlık kontrolleri ve tetkik süreçlerinin devam ettiği, birkaç hafta içerisinde kademeli olarak takımla çalışmalara başlamasının beklendiği öğrenildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz