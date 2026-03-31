Gözler İngiliz hakemde

Priştine'deki
Fadil Vokrri Stadı'nda oynanacak Kosova- Türkiye maçını Michael Oliver yönetecek. İngiliz hakem bugüne kadar A Milli Takım'ın 3 karşılaşmasında düdük çaldı. Ay-Yıldızlılar bu mücadelelerde 2 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı. Bu müsabakalarda 2015'te Kazakistan'ı (0-1), 2021 yılında ise Hollanda'yı (4-2) mağlup eden Ay-Yıldızlılar, tek yenilgisini Eylül 2025'te İspanya (0-6) karşısında yaşadı.
Hakem olan babasının desteğiyle 14 yaşında hakemliğe başlayan Oliver, uluslararası arenada saygı duyulan üst düzey bir isim.