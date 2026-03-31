Hazırlanın 11’desiniz!

Fenerbahçe, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisinin hazırlıklarını sürdürürken savunma hattından sevindirici haberler geldi. Sakatlıkları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan Milan Skriniar ve Nelson Semedo'nun tedavi süreçlerinin olumlu ilerlediği öğrenildi. İki oyuncunun da derbiye kadar hazır hale gelmesi bekleniyor. Tedesco'nun da her iki futbolcuyu Beşiktaş karşısında sahaya sürmeyi planladığı ifade ediliyor. Kritik mücadele öncesi yaşanan bu gelişme, sarı-lacivertli ekipte moralleri yükseltti.