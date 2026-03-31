İrfan Can Kahveci: Dünyadaki her takımla yarışabiliriz

İrfan Can Kahveci, Türkiye'nin FIFA 2026 Dünya Kupası bileti aldığı Kosova maçının ardından konuştu.

"Çoğumuzun çocukluk hayali... Ben 2002'de 7 yaşında televizyondan izledim. Hayatımın en mutlu günlerinden biri. Çok mutluyuz. Dünya Kupası hepimizin hayali ama maç maç gitmemiz lazım. Daha yolun yarısındayız. Bu takım çok kaliteli, dünyadaki her takımla yarışabiliriz. Böyle iki veya üç takım vardır. Emin adımlarla maç maç gidelim."

İLHAN MANSIZ BENZETMESİ

"İlhan Mansız'ın attığı altın gol, çalımı... Akıllarından çıkmadı. Onun da numarası 17'ydi. İnşallah bana da nasip olur Dünya Kupası'nda. Onları da yanımızda görmek isteriz, tecrübelerini dinlemek isteriz." sözleriyle konuşmasını noktaladı.