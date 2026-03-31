İrfan Can Kahveci: Türk milletini tanımıyorlar sanırım!

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda İrfan Can Kahveci açıklamalarda bulundu.

Kosova taraftarlarının dün gece Milli Takım oteli önünde havai fişek atması ile ilgili İrfan Can Kahveci, "Havai fişekler bizi etkilemedi. Böyle bir şey bekliyorduk. Bizi düşürebileceklerini düşünüyorlar ama Türk milletini tanıyamadılar galiba. Daha da hırslandık, daha da motive olduk" dedi.

Dünya Kupası hayaline vurguda bulunan İrfan Can Kahveci, "İnşallah kazanacağız ve Dünya Kupası hasretimizi bitireceğiz. Bazılarımız doğmamıştı, bazılarımız çocuktuk. Hayalimiz bu. Bu takımın başarabileceğini düşünüyorum. Tek hedefimiz kazanmak" şeklinde konuştu.

İrfan Can Kahveci sözlerini, "Kazansak da kazanmasak da bu takımla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.