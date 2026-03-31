Montella ile basın toplantısına kaptan Hakan Çalhanoğlu çıktı. Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen Hakan'a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Romanya'yı, Kosova'yı yenemiyorsakzaten Dünya Kupası'nagitmeyelim" sözleri soruldu. Kaptan, "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. İnter olarak Bodo/Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır" yanıtını verdi. 2002 Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda bulunan oyunculara da seslenen 32 yaşındaki oyuncu, "Abilerimizi aramızda görmek, onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Takımın motivasyonuyerinde.Bazen kışkırtmayaçalışanlaroluyor ama hiçbirzaman öyle olmadı. Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takım'ı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum."