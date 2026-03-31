Giriş Tarihi: 31.03.2026

Montella ile basın toplantısına kaptan Hakan Çalhanoğlu çıktı. Takımda çok iyi bir hava olduğunu söyleyen Hakan'a, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun, "Romanya'yı, Kosova'yı yenemiyorsak zaten Dünya Kupası'na gitmeyelim" sözleri soruldu. Kaptan, "Herkesin bakışı farklıdır. Ben hiçbir rakibi küçümsemem. İnter olarak Bodo/Glimt'e elendik. Başkanın bakış açısı farklıdır" yanıtını verdi. 2002 Dünya Kupası'nda Milli Takım kadrosunda bulunan oyunculara da seslenen 32 yaşındaki oyuncu, "Abilerimizi aramızda görmek, onlarla Amerika'ya gitmek istiyorum" dedi ve şöyle devam etti: "Takımın motivasyonu yerinde. Bazen kışkırtmaya çalışanlar oluyor ama hiçbir zaman öyle olmadı. Kariyer maçıma çıkacağım. Milli Takım'ı seçtiğimde bu hayalleri kurmuştum."

