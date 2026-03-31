Kenan Yıldız: "Delice duygular yaşadık"

Giriş Tarihi: 1.04.2026 01:06 Son Güncelleme: 1.04.2026 01:07

A Milli Takım 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi hak kazandı. Kenan Yıldız, tarihi müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

A Milli Futbol Takımı, FIFA Dünya Kupası Avrupa elemeleri play-off turu final maçında Kosova'yı deplasmanda 1-0 yenerke Dünya Kupası biletini kaptı. Karşılaşmanın ardından Kenan Yıldız açıklamalar yaptı.

"DELİCE DUYGULAR YAŞIYORUZ"

"Bu akşam bunu kutlayacağız. Delice duygular yaşıyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaparak Dünya Kupası'na gitmek istedik. Başardık. Kelimelere sığdıramıyorum bu mutluluğumu. Ben her şeyimi sahada vermeye hazırım. Taraftarımız olmasaydı biz buralara kadar gelemezdik. Onlara çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

