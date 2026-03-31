A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında Kosova deplasmanında 1-0 kazandı ve 24 yıllık hasreti noktaladı.
A Milli Futbol Takımı'nda Kerem Aktürkoğlu, Kosova maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Büyük mutluluk yaşadıklarını belirten Kerem Aktürkoğlu, "Çok şükür! 24 sene oldu. Bu anların hayalini kuruyorduk her zaman. 2002'yi konuşuyorduk, hayalini kuruyorduk. Çoğumuz 2002'yi hatırlamıyor bile. Şimdi biz de kardeşlerimize 2026 Dünya Kupası'nda hayal kurduracağız. Ülkemizi, milletimizi gururlandırmak istiyoruz" dedi.
Takım içindeki uyuma dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu, "Herkes birbiriyle o kadar iyi anlaşıyor ki. Hiçbir sorun yok. Tek hedefimiz vardı, bugün başardık. Milletimize armağan olsun" ifadelerini kullandı.
Dünya Kupası'nın her futbolcunun hayali olduğunu vurgulayan Kerem Aktürkoğlu, "Dünya Kupası hepimizin hayaliydi. Futbolcu olma hayali kurarken bile Dünya Kupası'nı hayal edersin. Ayaklarımızın yere basması lazım. Bizim gibi kaliteli, hak eden bir ülke için her Dünya Kupası'na gitmeliyiz. Umarım çok başarılı oluruz. Başarmak için oraya gideceğiz" şeklinde konuştu.