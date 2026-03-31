Kosova – Türkiye maçı Libero TV canlı yayını! Melike Çelik, Fırat Aydınus, Serkan Korkmaz

2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final maçında A Milli Futbol Takımı, Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşıyor. A Milli Futbol Takımı'nın Kosova ile oynadığı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalıyor.
İLK 11'LER
Kosova: Arijanet Muric, Vojvoda, Dellova, Hajrizi, Hajdari, Gallapeni, Hodza, Rexhbecaj, Muslija, Asllani, Vedat Muriqi.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Orkun Kökçü, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu.